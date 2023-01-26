Mersin adliyesinde silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, duruşma öncesi adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mersin'de Erdemli Adliyesi'nde görülen yaralama davası öncesinde taraflar, henüz bilinmeyen nedenle otoparkta tartıştı.
Tartışmanın ardından çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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