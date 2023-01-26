Bayrampaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde, tekstil ürünleri ve kağıt depolanan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında iş yerinde hasar oluştu.