  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın uygun zemin olduğunda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği açıklamasını eleştirdiği için partisinden ihraç edilen Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor
Ekleme: 26.01.2023 - 10:06 Güncelleme: 26.01.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor
6'lı masanın küçük ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın uygun zemin olduğunda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği açıklamasını eleştirdiği için partisinden ihraç edilen Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım, parti ve Babacan hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KURUCU ÜYELER BİR BİR AYRILDI

SABAH'ın haberine göre; Yıldırım, 'Ali Babacan, ülkeye demokrasi ve hukuku yeniden hakim kılmak iddiasıyla yola çıkmıştı. Beni ihraç ettikten sonra aralıklarla partiden 14 kurucu üye istifa etti. 90 kurucu üyeden şu anda 74 üye kaldı. Babacan'ın gerçek yüzünü ve arkasındaki projeyi de bu vesileyle ortaya çıkartmış oldu.

KENDİ KURUCULARININ FİKRİNE BİLE SAYGISI YOK

Deva Partisi yönetimi için demokrasi bir amaç değildir. Kendi kurucularının en doğal hakkı olan düşünce hürriyetine bile tahammül edemeyen bir yapının ülkeye demokrasi ve hukuku getirme iddiasında olması akıl dışı bir durumdur' dedi.

HDP'NİN 3'ÜNCÜ EŞ GENEL BAŞKANI GİBİ DAVRANIYOR

Babacan'ın partinin kurulmasının ardından şaşırtıcı bir dil ve içerik kullanmaya başladığını kaydeden Yıldırım, 'Demokrasi vurgusu yaparken bile terörün beslendiği kaynaklara su serpmeyi ihmal etmeyen bir görüntü veriyor. Bu görüntüyü aslında Kandil gördü.

Demirtaş'a da mesajını iletiyor. Demirtaş da Kandil'den almış olduğu mesajı Babacan'a söylüyor. 'Babacan ve partisinin HDP'ye daha fazla yakınlaşması arzusunu olgunlukla karşılıyoruz, Babacan'ın bu emekleri boşa gitmeyecektir' diyor. Babacan partisini nöbetçi HDP'ye çevirmiş, kendisini de HDP'nin 3'üncü eş genel başkanı gibi davranıyor' ifadelerini kullandı.

KENDİ AKLIYLA KONUŞMUYOR

Babacan'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketine yönelik yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Yıldırım, 'Babacan milli denilen her şeye karşı. Gökyüzüne hâkim olamayan bir devlet, bunu hazmedemeyen Babacan ne yapmaya çalışıyor. Gökyüzünde hâkimiyet sağlıyoruz, karada hâkimiyet oluşturduk, denizde hâkimiyet oluşturuyoruz ama Babacan bunları hazmedemiyor. Çünkü Babacan aklıyla konuşmuyor. Babacan başkasının aklıyla konuşuyor. Babacan dışardan yönetiliyor. Bunları bir araya getiren bir güç var. Önümüzdeki süreç çok tehlikeli bir süreç. Türkiye'yi çembere almaya çalışıyorlar. Burada da Türkiye'deki siyaseti dizayn etmek isteyen dış güçler üç isim üzerinde duruyor. Demirtaş, Babacan ve İmamoğlu. Bunların üçünün eli de bir, aynı tele vuruyor. Türkiye'yi küçük bir Anadolu Cumhuriyeti yapmanın peşindeler. Bu fotoğrafı görmemek elde değil. Dışarıya bağımlılığımız azaldı. Milli savunmada yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkmak az bir iş değil. Türkiye oyun kuran bir ülke. Türkiye artık bölgesel bir güç değil küresel bir güç oldu' açıklamasında bulundu.

HEPSİNİN OYU BİR SAYILSA ERDOĞAN'I GEÇEMEZ BUNLAR

6'lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Babacan'a sıra gelmeyeceğini söyleyen Yıldırım, '6'lı masanın adayı kim olursa olsun, İmamoğlu'nu da koy Mansur Yavaş'ı da koy. Hepsi ayrı ayrı aday olsa, hepsinin oyu bir sayılsa yine de Recep Tayyip Erdoğan'ı geçemez bunlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı oy yüzde 56'nın altı değildir.' dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AYM'den HDP kararı
Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon ve büyüme mesajı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'nun kitabına çok sert tepki: Gerçek dışı! Yaşananları bir bir anlattı
Van'da Eren Abluka Sonbahar Kış-25 operasyonu başlatıldı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Prim borcu olanlara tarihi kolaylık: O tarihe dikkat
Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor
El Bab’da DEAŞ operasyonu: 16 üye yakalandı
Başkan Erdoğan ilk külçenin dökümünü yapacak! 109 ton altın için büyük gün yarın
6'lı masa bugün toplanıyor
'Bizim adayımız Kılıçdaroğlu' cümlesini duyan Ersan Şen çılgına döndü!
TTB çatısı altında 'Öcalan'a özgürlük' toplantısı: TSK'ya iftira atan Fincancı da katıldı!
Fatih Altaylı'dan CHP’ye 25 kişilik liste tepkisi: Muhalefet açısından durum tam felaket!
Bakan Soylu: Yerli yazılım ASENA ile 6 bin 636 suçlu yakalandı
CHP ve İYİ Parti başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı.
İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme...
ABD'den Ukrayna'ya M1 Abrams sevkiyatı: 31 adet tank gönderecekler
MGK bildirisinde İsveç ve Finlandiya vurgusu: NATO'ya katılmak isteyenler müttefikliğe uygun davranmalı
Kritik MGK Toplantısı sona erdi. İşte masadaki konular...
Finlandiya Türkiye'ye karşı uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Tedirgin eden koku: Tüm mahalleyi sardı kimse nereden geldiğini bilmiyor

Tedirgin eden koku: Tüm mahalleyi sardı kimse nereden geldiğini bilmiyor

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia