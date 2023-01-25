Kafe ve Restoran Sektöründe Markalaşma ve Franchise'ın önemini Emrullah Atalı anlatıyor

Kafe ve restoran sektöründe son dönemlerde yaptığı yatırımlarla isminden çokça söz ettiren Emrullah Atalı, yeme-içme alanının geleceğine dair açıklamalar yaptı.Kafe ve restoranlarda markalaşma ve franschise noktasında önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Emrullah Atalı, tanınmış ve güvenilir markaların müşterileri çekme ve elde tutma olasılığı daha yüksek olması sebebiyle birçok yatırımcının sıfırdan başlamak yerine franchise sistemine dahil olmayı tercih ettiğini dile getirdi.Yeme-içme sektörünün önemli temsilcileri arasında yer alan ve bugüne kadar sektörde birçok yatırımı bulunan Emrullah Atalı, alana yeni atılacak kişilerin ya da yatırımcıların rekabetçi ortamda ayakta kalabilmek için markalaşma sürecini tamamlamış ve franchise (bayilik) veren sistemlere yöneldiğinin altını çizdi.Atalı, “Bu konuda yapılan araştırmalar genel olarak markalaşma ve franchise'ın yiyecek-içecek sektöründeki kafe ve restoranların başarısında önemli faktörler olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kanıtlanmış bir iş modeli ve destek sistemi sunan franchise operasyonlarının kafe ve restoran sektöründe de başarılı olduğu artık çok açık. Bu da günümüzün rekabetçi pazarında, kafe ve restoran sahiplerinin markalaşma sürecini profesyonel olarak tamamlamış ve güven kazanmış şirketlerin çatısı altında yola çıkmalarını sağladı. Markalaştırma ve bayilik, işletmelere yola yeni çıkanlara başarı için bir yöntem sağlamanın yanı sıra, yardımcı olabilecek kaynaklara ve desteğe de erişim sağlıyor' dedi.Kafe ve restoran alanına yeni dahil olacak ve markalaşma sürecinde ciddi yatırım yapmak zorunda olan kurumların franchise sistemine dahil olması ile bu süreci daha çabuk atlatabileceğinin altını çizen Emrullah Atalı, bu durumun müşteri trafiğine de olumlu etki edeceğini söyledi.Atalı, “Günümüzde franchise dediğimiz sistem ile birlikte yatırımcı ekstra maliyetin altına girmeden tüm süreci profesyonel bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Çünkü markanın oluşturduğu etki sayesinde müşteri neredeyse hazır bir şekilde beklemiş oluyor. Ayrıca belirli marka altında franchise oluşum içerisine giren kişiler operasyonları, ana şirketin itibarından ve pazarlama çabalarından yararlanabilir. Bu da müşterinin sürekli olarak genişleme potansiyeli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.Tüketicilerin günümüz dünyasında belirli standartlarda hizmet beklediğini belirten Emrullah Atalı, bunun da yine yerel ve global alanda kabul görmüş markaların başarabildiğine dikkat çekti. Atalı, “Günümüzde tüketicilerin istek ve beklentileri sürekli olarak değişmektedir. Eskiden belki 50 ila 100 yılda bir gelen değişim, bugün artık daha hızlı bir süreç haline geldi. Dolayısıyla yeme-içme sektörünün sürekli olarak kendisini güncel tutması ve istenen o standartları yakalayabilmesi franchise dediğimiz bayilik sistemi ile mümkün hale geliyor. Bu sayede hem çalışanlar hem de yöneticiler sürekli olarak aldıkları eğitimlerle birlikte kendilerini güncelliyor ve günümüz dünyasını yakalama şansına sahip oluyorlar” diye konuştu.