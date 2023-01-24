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Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı göründü: Nisan ayında ziyarete açılacak

Gazeteci Sedef Kabaş'ın restorasyon görüntülerini paylaşarak "Ya yıktılar ya sattılar" dediği İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kabaş'ın yerinde olmadığını öne sürdüğü Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı göründü. Kız Kulesi’nin, 'Anıt Eser' olarak Nisan ayında ziyarete açılması planlanıyor.

Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı göründü: Nisan ayında ziyarete açılacak
Ekleme: 24.01.2023 - 15:33 Güncelleme: 24.01.2023 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı göründü: Nisan ayında ziyarete açılacak
İstanbul Boğazı'nın incisi olan Kız Kulesi'nde 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi'nin üst tarafında bulunan iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı. Kız Kulesi'nde devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi.

Müze Kart'ın da geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi'nin, 'Anıt Eser' olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.

KABAŞ 'YA YIKTILAR YA SATTILAR' DEMİŞTİ
Muhalif gazeteci Sedef Kabaş, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları üzerinden algı oluşturmaya çalışmıştı. Kız Kulesi'nde gerçekleşen çalışmaların görüntüsünü paylaşan Kabaş, 'Kız Kulesi yok. Ya yıktılar ya sattılar.' demişti.

Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı göründü: Nisan ayında ziyarete açılacak

Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı göründü: Nisan ayında ziyarete açılacak
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Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı göründü: Nisan ayında ziyarete açılacak
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