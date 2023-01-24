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İsveç Anayasasını yakmak için valiliğe başvurdu! FETÖ mağduru askeri öğrenciden İsveç'e sert tepki .

Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri okullarda uyguladığı şok mangalarında mağdur olan, eski askeri öğrenci Ümit Faruk Yenici, firari FETÖ'cülere kucak açan İsveç'e tepki göstermek amacıyla TBMM önünde İsveç Anayasasını yakmak için Ankara Valiliği'ne dilekçeyle başvurdu. .

Ekleme: 24.01.2023 - 16:37 Güncelleme: 24.01.2023 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
İsveç Anayasasını yakmak için valiliğe başvurdu! FETÖ mağduru askeri öğrenciden İsveç'e sert tepki .
Askeri öğrenciyken Fetullahçı Terör Örgütü'nün işkenceleriyle okuldan ayrılmak zorunda kalan ve bu süreçte yaşadıklarını Mahrem adlı televizyon dizisinde anlatan şok mangası mağduru Ümit Faruk Yenici, FETÖ üyelerine kucak açan ve Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç'e tepki gösterdi. Yenici, tepki amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde İsveç anayasasını yakmak için Ankara Valiliği'ne başvurarak izin istedi.

FİKİR HÜRRİYETİ KAPSAMINDA İZİN İSTEDİ

Valilikten eylemi için isteyen Yenici, valiliğe sunduğu dilekçesinde, İsveç'in fikir hürriyeti adına Kuran-ı Kerim yakılmasına izin verdiğini kendisinin de fikir hürriyeti kapsamında mütekabiliyet esası doğrultusunda İsveç anayasasını yakmak için izin istediğini belirtti. Hazırladığı dilekçesini Ankara Valiliği'ne teslim eden Yenici, valiliğin kararını bekliyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NE İZİN İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Ankara Valiliği'ne izin dilekçesi veren Ümit Faruk Yenici dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"21 Ocak 2023 tarihinde İsveç'te bulunan Büyükelçiliğimizin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmış olması ve bu eylem sonrası yapılmış açıklamada da fikir hürriyetinden bahsediliyor olması nedeniyle mütekabiliyet esası gereği 26.01.2023 tarihinde İsveç Anayasasını TBMM Binası önünde, Valiliğinizce belirlenecek açık alanda yakmak istiyorum. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti hedef alınarak yapılmış bu eylem, hassasiyetlerimize karşı saygısızlık barındırmakta ve buna rağmen; İsveç Kanunları bu eylemin önüne geçilmesi veya kışkırtıcı faaliyette bulunan Rasmus Paludan adlı şahsın cezalandırılması için yetersiz kalmaktadır. Bu eylemle, teröristlere ve kışkırtıcı kimselere karşı işe yaramayan İsveç Kanunlarını protesto ederek; İsveç Anayasasına karşı düşüncelerimi, bu anayasayı yakarak açıklamak istiyorum. Önünde bulunmak istediğim mekân ise İsveç Kanunlarına tepki göstermek istediğimden, yasama yetkisini Türk Milleti adına elinde bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Konuyla ilgili; sosyal medyada da siyasi görüşlerden ve dini inançlardan bağımsız olarak, milletimiz itirazsız bu eylemin mütekabiliyet esaslarına uygun olduğu görüşünü paylaşmakta olup, kısa süre içerisinde bu eyleme destek vermiş kişi sayısı azımsanmayacak kadar fazladır ve sayı her saniye artmaktadır. Söz konusu bu eylem için Valiliğiniz tarafından ivedi şekilde planlama yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verildi.

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