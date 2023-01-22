Dünyayı şaşırtan sır: Bu taşlar kendi kendine büyüyüp hareket ediyor

Yaşayan taşlar olarak adlandırılan trovant taşları, Romanya'nın başkenti Bükreş'in Costeşti adlı bir köyünde yer alıyor.Bin yılda yaklaşık 5 santimetre büyüyen trovant taşları, büyüyor ve yeni taşlar doğuruyor.Romanya Jeoloji Enstitüsü'nden Dr. Mircea Ticleanu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bölgeyi ziyaret edenler, zamanla yağmur suyundan beslenip büyüyen taşları keşfetti” dedi.Diğer taraftan trovant taşları, yağmur suyundaki minerallerin taşın içerisinde basınç oluşturan bir reaksiyon oluşturmasıyla büyüyerek çoğalıyor.Ağaçların çevresini oluşturan halkalar gibi, trovanlar da kesildiğinde tıpkı bir katman gibi büyüyor.Trovant taşları bilimsel anlamda canlı olmasalar da, hem yerel halk hem de turistler onları zamanla değiştikleri için yaşayan taşlar olarak tanımladı.Öte yandan, bu taşlar sadece Romanya'da bulunuyor.Trovant taşları, 2004 yılında Romanya'nın Valcea İlçesinde Trovants Müzesi Doğa Koruma Alanı olarak UNESCO tarafından koruma altına alındı.