Tam 4,2 milyon liralık ilan sonrası site bahçesindeki lüks otomobil kundaklandı!

Olay, saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitenin 1'inci katında oturan, Dağıstan Cumhuriyeti asıllı Rus Zuleykha Paşayeva (38), otomobilinden duman ve alevlerin yükseldiğini görünce bahçeye indi.Yangın tüpüyle müdahale eden Paşayeva, alevleri söndürdü. İhbarla bölgeye polis ekipleri, sevk edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından Paşayeva'nın aracının, siyah kapüşonlu ve maskeli kişi tarafından kundaklandığı ortaya çıktı.Geçen yıl aldığı otomobilini yakın tarihte 4,2 milyon liradan satmak için ilan verdiğini söyleyen Zuleykha Paşayeva, polise şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan kundaklama anları, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, maske takan ve kapüşonlu kişinin siteye girip, araca doğru yöneldiği hemen ardından otomobilin arkasından alevlerin çıktığı görüldü. Şüphelinin kaçması da görüntülerde yer aldı.