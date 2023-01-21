Şanlıurfa’da feci kaza: 4 ölü! Soruşturma başlatıldı...
Şanlıurfa’da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Şanlıurfa-Otoban gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, U dönüşü yapan çekiciye, otomobil çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Araçta hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri araçtan çıkartılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı çekici sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Araçta hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri araçtan çıkartılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı çekici sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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