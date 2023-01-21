Şanlıurfa’da feci kaza: 4 ölü! Soruşturma başlatıldı...

Kaza, Şanlıurfa-Otoban gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, U dönüşü yapan çekiciye, otomobil çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Araçta hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri araçtan çıkartılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı çekici sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.