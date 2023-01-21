Pakistan’da yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendi
Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın patlatılması sonucu yolcu treni raydan çıktı 18 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde Mach kasabasından Peşaver şehrine doğru giden yolcu treni raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile patlatıldı.
18 kişi yaralandı
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamada trenin 8 vagonu raydan çıkarken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede devrilen vagonların raylardan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
18 kişi yaralandı
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamada trenin 8 vagonu raydan çıkarken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede devrilen vagonların raylardan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI