Dışişleri Bakanlığı'ndan Rasmus Paludan provokasyonuna sert tepki: 'Lanetliyoruz'
Dışişleri Bakanlığı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın skandal provokasyonuna tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Rasmus Paludan'ın skandal eylemine çok sert tepki gösterildi. Aşırı sağcı Rasmus Paludan İsveç makamlarından aldığı izin sonrası geçtiğimiz dakiklalarda skandal eylemini gerçekleştirdi. İğrenç sözlerle İslamı hedef alan Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemi İsveç polisinin geniş güvenlik önlemleri çereçvesinde gerçekleşti.
LANETLİYORUZ
Dışişleri Bakanlığı'dan yapılana açıklamada; Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.
KAYGI VERİCİ
Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir.
SOMUT TEDBİRLER ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ
İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.
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