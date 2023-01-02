Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Artvin'in Arhavi ilçesi Orçi Deresi üzerinde bulunan, 1600'lü yılların başında inşa edilen, çift yavrulu taş kemer köprü 1990'lı yıllarda sel sularına yenik düşerek bir bölümü yıkılmıştı.Uzun süredir restorasyonu beklenen köprüde bugünlerde hummalı restore çalışması gerçekleşiyor. Doğu Karadeniz'in nadir eserlerinden biri olan çift yavrulu taş köprü, ilk yıkımdan sonra ana kemerin sağlam, gövdesine irtibatı ağaç kalaslarla bağlanarak uzun yıllar kullanıldı. 400 yıllık kemer köprüde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugünlerde restorasyon çalışması başlatıldı.Devam eden restorasyon çalışmasın 2024 yılında tamamlanması planlanırken bölge halkı köprünün restore edilmesinden oldukça mutlu. Karadeniz'de eşi benzeri olmayan üç açılı kemer köprü tamamlandığında vatandaşların uğrak noktası olacak.