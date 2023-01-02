Meksika'da korkunç firar! 14 kişi öldü, 30 mahkum hücrelerinden kaçtı

Cezaevi gardiyanları, silahlı bir çete tarafından açılan ateş sonucu pusuya düşürülen ziyaretçileri kurtarmak için kapıları açtı. Canilerin dışarı kaçmadan önce ölümcül firari için altı zırhlı kamyonla geldikleri bildirildi. Mahkumlar, kendilerini durdurmaya çalışan 10 gardiyanı öldürdüğü firarda bir dizi mahkumun serbest kalmasına yardım ettikleri düşünülüyor.Yetkililer, cezaevinde çıkan kanlı kaosun ardından 30 kadar hükümlünün hücrelerinden kaçtığının tahmin edildiğini söyledi.