Bakan Kirişçi açıkladı: Tarımda dijital devrim!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Tarım Cebimde 1.0 mobil uygulamasının tanıtım töreninde uygulamanın tanıtımını yapıyor. Tarım Cebimde uygulaması sayesinde çiftçiler, alacağı desteği ve nereye ne ekeceği gibi soruların cevabına cep telefonu üzerinden erişebilecek."ÇKS'DE ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK"Bakan Kirişci tanıtım töreninde yaptığı konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:"İlk yıl olmasına rağmen çok büyük bir başarı elde edilmiştir. 2023 yılı toplam ÇKS başvuru sayısının 2022 yılı toplam ÇKS başvuru sayısına oranı bugün itibarıyla yüzde 99,69 olmuştur.Malumlarınız olduğu üzere haftasonuna denk geldiği için son işlem günü bugün de devam etmektedir. Bu başvuruların 517 bin 640'ı e-Devlet üzerinden 1 milyon 662'si ise fiziksel başvuru şeklinde gerçekleşmiştir.Böylece toplam başvuru 2 milyon 169 bin 902'ye ulaşmış. Kayıtlı olması gereken çiftçi sayısının 2 milyon 176 bin 551 olduğu dikkate alındığında an itibarıyla 6 bin 649 çiftçimiz henüz kayıt yaptırmamıştır.Getirmiş olduğumuz her iki yeniliğinde başarısız olması için, bunun altını çizerek söylüyorum. Tempo tutanların hamd olsun bütün umutları boşa çıkmıştır.Bilindiği gibi dijital hizmetler artık dünyamızın vazgeçilmez, göz ardı edilemez bir gerçeğidir. Ak Parti hükümetlerimiz döneminde dünyaya örnek teşkil edebilecek bir e-Devlet kapısı uygulamamız var olup bununla dijital hizmetler konusunda adeta bir çığır açılmış. Yeni bir dönem başlamıştır.Her alanda olduğu gibi tarımda da dijitalleşme bir tercihten öte rasyonalitesi olan bir zorunluluk haline gelmiştir. Dijitalleşme konusundaki çalışmalarımız, tıpkı diğer çalışmalarımızda olduğu gibi planladığımız şekilde gerek içerik gerekse de takvimsel olarak aksaklık yaşanmaksızın hamd olsun devam etmektedir.Bu çerçevede dijitalleşme adına bugün sizlere tanıtımını yapacağımız 'Tarım Cebimde' mobil uygulamamız hakkında bilgi vermek istiyorum. Yılın bu ilk iş günü öyle zannediyorum ki bir bakan olarak siz eli öpülesi çiftçilerimiz ve mesai arkadaşlarımızla, bunu kamuoyuna duyurmak için aramızda bulunan değerli basın medya mensubu kardeşlerimizle birlikte yaşayabileceğim en güzel gün ve en mutlu an olacaktır. Biz atmış olduğumuz bu adımı sıradan bir adım olarak görmüyor. Ak Parti hükümetlerinin mevzuat alanında ülkemize kazandırdığı Tarım Kanunu'ndan başlayarak Doğumculuk Kanunu, Islahcı Hakları Kanunu, Tarım Sigortaları Kanunu, Toprak Koruma Arazi Kullanım Kanunu, Lisanslı Depoculuk gibi mevzuat açısından bir çok düzenlemeyi nasıl hükümetlerimiz, çiftçilerimizin, üreticilerimizin, piyasamızın istifadesine sunmuşlar ve bundan dolayı büyük bir değişim ve dönüşüm sağlamışlarsa burada da dijitalleşme adına buna artık bir devrim diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun.Tarımda Cebimde uygulamasının 1. versiyonunu paylaşıyoruz burada. Tıpkı diğer uygulamalar gibi bu da süreç içerisinde mutlaka kendini güncelleyecektir. Tarım Cebimde 1.0, bunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Tamamıyla Bakanlığımıza ait yerli ve milli bir uygulamadır.İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri Bakanlığımız personeline aittir. Huzurunuzda bu kardeşlerimizi bir daha tebrik etmek isterim. Tarım Cebimde uygulamasını herhangi bit bütçe oluşturulmaksızın kendi iç kaynaklarımızla hayata geçirdik. Tarım Cebimde 1.0 mobil uygulaması yeni yıl ile yani 1 Ocak 2023 tarihiyle birlikte tüm mobil marketlerden indirilebilmekte ve uygulama açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir. "