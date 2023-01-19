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Yargıtay'a 2022’de 35 bine yakın FETÖ dosyası geldi

Yargıtayın amiral gemisi olarak bilinen ve terör suçlarına bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2022’de 10 bin 373 dosyayı karara bağladı. Dairenin elinde bulunan dosyalardan 48 bin 307’si 2023’e devretti. Daireye 2022’de gelen 40 bin 532 dosyanın 34 bin 77’si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 4 bin 37’si PKK, 450’si DAEŞ, 225’i DHKP-C, 42’si El Kaide ve bin 701’i ise diğer terör örgütlerini kapsıyor.

Ekleme: 19.01.2023 - 13:50 Güncelleme: 19.01.2023 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay'a 2022’de 35 bine yakın FETÖ dosyası geldi
Yargıtayda iş durumunun gözetilmesi açısından her yılsonunda dairelerin elinde kalan toplam sayılar belirleniyor. Yargıtaya 2022'de 339 bin 380 dosya gelmesiyle toplam dosya sayısı 712 bin 739 olurken, bunlarda 355 bin 380'i karara bağlandı. Yargıtay'ın amiral gemisi olarak nitelendirilen ve terör suçlarına bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesine de 2022'de 40 bin 532 dosya geldi. Üstün gayret gösteren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2022'de 58 bin 720 olan toplam dosya sayısını 10 bin 413 dosyayı karara bağlayarak 48 bin 307'e indirdi.

TERÖR DAİRESİNİN İŞ YÜKÜ AĞIRLIĞINI FETÖ OLUŞTURUYOR

Daireye 2022'de gelen 40 bin 532 dosyanın 34 bin 77'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 4 bin 37'si PKK, 450'si DAEŞ, 225'i DHKP-C, 42'si El Kaide ve bin 701'i ise diğer terör örgütlerini kapsıyor. 2022'de karara bağlanan dosyalardan ise 7 bin 975'i FETÖ, bin 406'sı PKK, 141'i DAEŞ, 44'ü DHKP-C, 12'si El Kaide, 795'ini de diğer örgütler oluşturuyor.

4 BİNE YAKIN FETÖ DOSYASI ONANIRKEN, 3 BİNE YAKIN DOSYA BOZULDU

Karara bağlanan 10 bin 373 dosyada FETÖ ile ilgili olarak 3 bin 802 onama, 2 bin 812 bozma ve 658 düzelterek onama kararı verildi. PKK ile ilgili ise, 645 onama, 333 bozma ve 78 düzelterek onama kararı verildi. 2022'de karara bağlanan dosyalarda diğer örgütler hakkında ise 76 onama ve 22 bozma kararı verildi.
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