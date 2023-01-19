Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a bir gönderme daha: Bu ekibi maddiyatla motive edemezsiniz

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın SİHA ve İHA üreten Baykar'a yönelik sarf ettiği "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözleri tepki çekmeye devam ediyor.Daha önce sosyal medya hesabından Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar Kızılelma ile çekilen fotoğrafları paylaşarak "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun 7 iklim 4 bucaktaki dostları dokunabilir..." cevabını veren Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yeni bir paylaşım yaptı.Bayraktar "Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz" diyerek daha önce katıldığı bir programda yurtdışındaki eğitiminin ardından Türkiye'ye geri dönmesi ile ilgili olarak kendisini sorulan soruya verdiği yanıtı paylaştı.Bayraktar, "Babanız Özdemir Bey olmasaydı. Baykar sizin olmasaydı. Bu hikaye böyle olmasaydı siz Türkiye'ye geri döner miydiniz? şeklindeki soru üzerine "Bizim kendi ülkemiz için bunları geliştirmemiz kadar ulvi bir şey yok. Yani maddiyat olabilir. Evet. Kendinizi mühendis olarak da en iyi şekilde motive edebilirsiniz ama işin bir de manevi tarafı var. Ülkeye olan borcumuz yok mu? Ülkemize olan vazifemiz yok mu? Evvela böyle bir çalışma yapacaksam elbette kendi ülkem için yapacağım. Ülkemin üstüne üstlük bu kadar başı dertteyken" diye konuştu.