KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek tank atış alanında faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.' denildi.
Türk askerinin tertip ve düzeninden dolayı komutanları tebrik eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçiklerimizle yemek yiyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığından duydukları memnuniyetini ifade etti.
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