Hrant Dink vefatının 16'ncı yılında anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 16'ncı yılında da unutulmadı.Şişli'de bulunan Agos çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Dink, olay yerinde hayatını kaybetmişti.Yakın mesafeden yapılan üç el silah atışıyla öldürülen ünlü gazetecinin 19 yaşındaki katil zanlısı Ogün Samast, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin ardından öz babası tarafından polise ihbar edilerek, Samsun otogarında yakalanmıştı.Yaşanan olay, Türkiye gündeminde uzun yıllar konuşuldu.Tarihler yeniden 19 Ocak'ı gösterirken Hrant Dink'in sevenleri yine anma töreni düzenledi.Her yıl büyük bir kalabalığın katıldığı anma etkinliği, bu yıl da gerçekleştirilerek Dink'in öldürüldüğü yerde yapıldı.Törene katılanlar, geçmiş yıllarda olduğu gibi kırmızı karanfil, nar ve Agos gazetelerini Dink'in öldürüldüğü noktaya bıraktı.Anma programı boyunca Hrant Dink için sloganlar atıldı.Gazetenin binasına Hrant Dink'in portresi ile üzerinde, 'İnadın, umudun, cesaretin bizimle. Seninleyiz Ahparig (kardeşim). Buradayız 16 yıldır.' yazılı afiş asıldı.Öte yandan bir tören de Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlendi. Törene eşi Rakel Dink, çocukları, Hrant Dink'in kardeşleri ve sevenleri katıldı.