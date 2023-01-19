  • USD: 18,77 - 18,81
  • EURO: 20,31 - 20,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarınki bazı seferler iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın yapılması planlanan seferlerden bazıları iptal edildi.

Ekleme: 19.01.2023 - 17:04 Güncelleme: 19.01.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarınki bazı seferler iptal edildi
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 11.00 ve 15.00'teki seferlerin iptal edildiği duyurulan açıklamada, planlamadaki diğer seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredeceği bildirildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle Türkiye'ye geçti
Pakistan'dan İran'a terör uyarısı...
Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a bir gönderme daha: Bu ekibi maddiyatla motive edemezsiniz
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı: Arkadaşım hoş gelmiş
ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'
CHP'de istifa depremi! İzmir'de parti karıştı... İlçe başkanı ve yöneticileri istifa etti
MİT çatısı altında istihbarat akademisi kuruluyor! TBMM'ye sunuldu...
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti
Pegasus'a ait uçak Trabzon’da pisten çıkmıştı! Pilotu yardımcısını suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Dönmez'den son dakika Akkuyu açıklaması
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!
Türkiye'nin bugüne kadar SİHA sattığı ülkeler
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yok
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Başörtüsünde anayasa değişikliği teklifi görüşülmeye başlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş açıklaması
Yunanistan pes mi ediyor? 'Türkiye eninde sonunda F-16'ları alacak' Atina'dan ABD'ye itiraz mektubu
Türkiye'den Saros Körfezi'ne dev doğalgaz yatırımı! Günlük 150 milyon metreküpü aşacak
Bir Rizelinin aklına geldi: 360 derece dönüyor başka bir benzeri daha yok

Bir Rizelinin aklına geldi: 360 derece dönüyor başka bir benzeri daha yok

19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı