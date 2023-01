Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti

ET ve Süt Kurumu, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı konusunda gerekli tedbirlerin alındığını, ihtiyaç olması durumunda piyasaya taze karkas et satışı yapılacağını duyurdu.Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında; et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile kurum için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapıldığı belirtildi.Üreticileri ve tüketicileri korumak amacıyla et piyasasının düzenli olarak takip edildiği vurgulanarak, 'Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır.Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır' denildi.