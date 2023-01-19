Diyarbakır’da sopalı-bıçaklı kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı

Olay, öğle saatlerinde, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları biber gazı sıkarak ayırırken, 4 kişiyi de gözaltına aldı.Yaralılar da yakınlarınca hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.