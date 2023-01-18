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Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

Almanya'da vefat ettikten sonra cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdülkadir Sargın'dan sonra yeni bir cenaze yakma skandalı ortaya çıktı. 50 yaşındaki Feridun Esad’ın vefatının ardından defin işlemleri için annesine mektup yazdılar. Ancak Esad’ın annesi çoktan ölmüştü. Cevap vermeyince 19 Aralık günü cenazeyi yaktılar. İşte dehşete düşüren skandalın ayrıntıları... .

Ekleme: 18.01.2023 - 10:12 Güncelleme: 18.01.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .
Dortmund kentinde yaşayan ve evinde ölen Feridun Esad'ın cesedi polis tarafından iki gün sonra bulundu. Polis, cenaze için Esad'ın 2 yıl önce ölen annesine mektup yazdı. Mektuba cevap alınamayınca cenaze yakıldı. 19 Aralık günü gerçekleşen skandal, Esad'dan arkadaşlarının haber alamaması üzerine ortaya çıktı. Arkadaşları Dortmund Belediye Meclisi Üyesi Emre Güleç'e durumu anlattı.

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

SORU ÖNERGESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Huckarde DİTİB Birliği Osman Gazi Camisi Başkanı da olan Güleç, duruma ilişkin belediyeye soru önergesi verdi.

Yazışmalarından sonra cenazenin yakıldığı öğrenen Güleç, 'Esad'ın Dortmund'daki annesine mektup yazılmış. Cevap alınamaması ve kayıtlarda dini aidiyetini belirten ibare bulunmaması üzerine cenazeyi yakma kararı almışlar. Yetkililerin duyarsızlığı duruma sebep oldu' dedi.

'AYNI ŞEHİRDE YAŞAYAN ABLASINA BİLGİ VERİLMEDİ'

Güleç, 'Mutlaka komşularına veya camiye hangi dine mensup olduğunu sormalıydılar ya da oturduğu bölgedeki camiye haber vermeliydiler. İsminden yabancı olduğunu anlamamaları mümkün değil. Ölmüş annesine mektup göndermek ne demek. Neden hayatta olan ve aynı şehirde yaşayan ablasına bilgi verilmedi. Olayda bir dizi ihmaller zinciri var. Güçlü şekilde tepkimizi ortaya koymalıyız' diye tepki verdi.

SARGIN DA YAKILMIŞTI

Beyin kanaması geçirdikten sonra Hannover'de hastanede ölen Konyalı 71 yaşındaki Abdülkadir Sargın'ın cenazesi, adli tıpta 81 yaşındaki Alman'ın cenazesi ile karıştırılmıştı. Cenaze daha sonra yakılmıştı. Aile, cenazeyi yıkayacakken cenazelerin karıştığını öğrenince adli tıp kurumuna gittiğinde cenazenin çoktan yakıldığını öğrenmişti. Sargın'ın külleri daha sonra Müslüman mezarlığına defnedilmişti.

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .


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