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Beyaz Gazete
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Konut fiyatları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 174,3 arttı

Konut fiyat endeksi, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 174,3, reel olarak ise yüzde 54 oranında arttı.

Ekleme: 17.01.2023 - 16:17 Güncelleme: 17.01.2023 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Konut fiyatları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 174,3 arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artarak 628,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 174,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 54,0 oranında artış gösterdi.

EN FAZLA ARTIŞ OLAN 3 İL

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 3,9, 4,5 ve 4,3 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 186,3, 181,6 ve 176,0 oranlarında artış gösterdi.
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