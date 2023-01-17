Karnını kaplayan kitle, operasyonla çıkartıldı. Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı.

Van'da yaşayan Hilal Yurtluk (42), karında şişlik ve nefes alamama şikayetleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut'un muayenesinde Yurtluk'un karnında kitle tespit edildi ve ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren başarılı ameliyatın ardından Yurtluk'un karnından biri 35, diğeri ise 10 santimetre olmak üzere toplamda 45 santimetre kitle çıkartıldı.Artık nefes bile alamayan hastanın, tüm karın içini dolduran kitle tespit ettiklerini anlatan Op. Dr. Purut, 'Bu hastamızın karnı doğum zamanı gelmiş bir gebeden daha büyük görünüyordu' ifadelerini kullandı..Kadınlarda yumurtalıktan kaynaklı kitlelerin bu kadar büyük olabileceğini de belirten Op. Dr. Purut, 'Fakat rahimden kaynaklanan ve bu kadar büyümüş, hastanın diyaframına, göğüs kafesine basacak kadar büyük kitleleri çok nadir görüyoruz. Bu hastamızın kitlesi de oldukça büyük boyuttaydı. Karnının içi tamamen kitle ile doluydu. Yaşam kalitesini artıracak bir ameliyat yaptık. Ameliyatlar bir ekiple yapılıyor. Ben de yönetmeye çalıştığım bu ameliyat sırasında bana eşlik eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erhan Hanlıgil'e ve tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erhan Hanlıgil ise kadınlardan yıllık kontrollerini yaptırmalarını isteyerek, 'Bazen kitleler belirti vermeyebiliyor. Belirti verdiği anda da çok fazla büyük olabiliyor. Bu vaka da öyleydi. Hekimin tecrübesi, vakanın üstesinden gelmeyi sağladı. Hastanemizde yeterince alanında uzman doktorumuz var. Hastalarımız yıllık kontrollerini mutlaka yaptırsınlar' dedi..Sağlığına kavuşan Hilal Yurtluk ise 'Artık nefes alışverişim normale döndü. Şu anda çok rahatlamış bir durumdayım. Vücudumda büyük bir hafifleme ve rahatlık hissediyorum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Benden çıkan kitleyi görünce çok şaşırdım. Aşırı şaşkınlık içindeydim ama demek ki oluyor. Kontrolleri aksatmamak lazımmış. Doktorum Yunus Emre Bey ve yanındaki beni çok güzel ağırlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne karın şişliği şikayeti ile başvuran kadın hastanın karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ile Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz'ın 2 saat süren operasyonu ile 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.Op. Dr. İhsan Gündüz, hastanın uzun zamandır karın şişkinliğinin bulunduğunu ve hastaneye başvurmakta geciktiğini söyledi. Op. Dr. Gündüz, 'Bizi şaşırtacak derecede büyük bir kitle ile karşılaştık. Batın içerisinde hemen her organa temas eden, tam kaynağı da belli olmayan büyük bir kitleydi. Gerekli operasyonu yaptık. Hasta geldiğinde 110 kilodan ağırdı. Şimdi 70 kilo civarında. Üzerinden büyük bir yük kalktı. Hastanın yürüyüşünü, eklemlerini, solunumunu hatta kalp fonksiyonlarını bile etkileyecek bir kitleydi' dedi..Op. Dr. Yüksel Beyaz da şunları söyledi:'15 yıllık cerrahım, ilk kez böyle bir kitle gördüm. Türkiye'de bu kadar büyük bir kitle çıkartıldığını görmedim. Dünyanın belki de en büyük kitlesi olabilir. Hasta için çok iyi bir ameliyat oldu. Açıkçası bizi biraz zorladı. Fakat hastanın iyi olması bizi de mutlu etti. Hasta da ameliyat sonrası şaşırdı. Nefes alamayan hasta, ameliyattan nefes alıp, rahat yürümeye başladı.'Hastanın karnından çıkarılan kitlenin incelenmesi sürüyor..