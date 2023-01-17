İşte Danıştay’dan YSK üyeliğine seçilen ilk isim

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya dahil olmak üzere 5 üyenin görev süresi 24 Ocak’ta doluyor. Bu kapsamda, YSK üyeliği için görev süresi dolanların yerine Yargıtay’dan 3 üye ve Danıştay’dan da 2 üye seçilecek. Toplamda 4 adayın yarıştığı Danıştay’daki seçimin ilk günü tamamlanırken, Danıştay üyesi Ali Çopur YSK üyeliğine seçilen ilk isim oldu.

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri doluyor. Bu kapsamda 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'daki seçimler başladı. Yargıtay'da toplamda 16 aday YSK üyeliği için yarışa girerken adaylardan birisi 5. turda seçimden çekildi. Danıştay'da ise toplam 4 üye YSK üyeliği için aday oldu.Yargıtay'daki seçimde 5. tura gelinirken henüz hiçbir aday toplam üye kadro sayısının salt çoğunluğunu alamadı. Danıştay'da ise Ali Çopur salt çoğunluğun oyunu alarak YSK üyeliğine seçilen ilk isim oldu. Danıştay'dan seçilecek ikinci isim için seçim devam ediyor.