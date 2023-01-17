  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,32 - 20,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı

Aydın merkezli 29 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 104 şüpheliden 52’si dün adliyeye sevk edildi, 20 kişi tutuklandı. Geriye kalan 52 şüpheli de bugün adliyeye sevk oldu.

Ekleme: 17.01.2023 - 16:28 Güncelleme: 17.01.2023 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi.

Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi. Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, bu yolla ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi. Toplamda 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen jandarma ekipleri, önceki sabah Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 104 şüpheliden 52'si, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si serbest bırakıldı.Gözaltındaki diğer 52 şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'nin yaptığı atamaya il başkanlığından yalanlama...
İsveç Finlandiya'nın NATO rüyasında ayrılık: Başbakan Marin bizde sorun yok İsveç'te olabilir dedi
Kılıçdaroğlu AB ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte buluştu!
Kılıçdaroğlu kaçak çayı Rize meydanında yakacağını belirtti: Ülkeye girişini engelleyeceğim
ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi!
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme: Kilit isim Panzeri itirafçı oldu
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kritik ziyaret...
CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
Çin: ABD Suriye'yi yağmalıyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki skandal PKK gösterisine tepki!
Fahrettin Altun'dan Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a tepki
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye’nin başarısı karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de
Türkiye'den doğal gazda önemli adım: Singapur'dan yola çıkan dev gemi Akdeniz'e girdi
Milletvekilleri CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarında flaş gelişme
İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor: İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulundu
İmamoğlu'nun yargılanacağı davaya ilişkin kirli çamaşırlar ortaya döküldü!
John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek
CHP’Lİ belediyeden yine yalan ve algı oyunu!
SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'ın tehdidinin perde arkasında ne var?
17 Ocak hava durumu! Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, yağmur!

17 Ocak hava durumu! Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, yağmur!

Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu

Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu

Dünyada sadece iki tane var: Kayserilinin aklına geldi Türkiye'ye getirdi gören telefona sarılıyor

Dünyada sadece iki tane var: Kayserilinin aklına geldi Türkiye'ye getirdi gören telefona sarılıyor

Karnını kaplayan kitle, operasyonla çıkartıldı. Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı.

Karnını kaplayan kitle, operasyonla çıkartıldı. Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı.

Çöp evden sonra çöp araba: Gören korkup kaçıyor

Çöp evden sonra çöp araba: Gören korkup kaçıyor

Türkiye'nin gözü bu noktada! Yeni petrol keşfi için ilk sondaj yapıldı

Türkiye'nin gözü bu noktada! Yeni petrol keşfi için ilk sondaj yapıldı