Bahçelievler'de feci kaza: 5 yaralı
Bahçelievler’de beton mikseri sürücüsünün yolcu indiren minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Bahçelievler'e bağlı Cemal Ulusoy Caddesi'nde meydana gelen kazada minibüs şoförü H.K.Y., yolcu indireceği sırada Mervan A.'nın kullandığı beton mikseri arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan yolculardan 5'i yaralandı. Yaralılardan ikisi ambulansla hastaneye kaldırılırken 3 yolcu kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Kaza nedeniyle caddede uzun trafik yaşanırken, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
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