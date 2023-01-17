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Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tamamlandığında, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nin açılış tarihi belli oldu.

Ekleme: 17.01.2023 - 12:13 Güncelleme: 17.01.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu
Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak.

MESAFE 30 DAKİKA KISALACAK

Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı, 30 dakika kısaltacak.

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki tünel tamamlandığında dünyanın 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak.

Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu

BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYACAK

Yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkı sağlayacak proje ile zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan ise 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek.

Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edilen tünel, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44'üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkisinde başlayıp, 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor.

12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2'şer şeritli bölünmüş yol haline gelecek. Elektromekanik imalatları süren tünel, nisan ayında ulaşıma açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Zigana Tüneli, Trabzon ve Gümüşhane'nin geleceğine vurulacak bir mühür gibi, açılışıyla bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacak. Türkiye'nin gurur projeleri arasında yerini alacak Avrupa'nın en uzun tünelini nisan ayında açıyoruz' dedi.

Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu
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