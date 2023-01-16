Van'da terör operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı .

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, "9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. .

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, '9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır' denildi.