Mehmet Şimşek, 'göreve dönmem' iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz ay Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunun gündemine oturmuştu.Siyasi kulislerde yeniden göreve gelmesi konuşulan Şimşek hakkında ise bugün Sözcü gazetesinde, birtakım iddialar yer aldı.Gazetede, Şimşek hakkında "Dönmem. Bana bir görev verilse bile bana bırakılmaz, dönmemin bir anlamı olmaz." dediği iddia edildi.Şimşek ise hakkında çıkan iddialara bugün sosyal medya hesabından cevap verdi.Hakkında çıkan iddiaların hiçbir gerçekliğinin olmadığını belirten Şimşek, "Çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür.Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.