Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye'de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüşmesi bekleniyor. Erdoğan, Putin ve Zelenski ile telefon görüşmesi yapacağını daha önce duyurmuştu.Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde kritik görevler üstlenmiş, birçok kez ateşkesi sağlamıştı. Tahıl koridoru da Türkiye öncülüğünde gerçekleşmişti.