Yunanistan, Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış törenine katıldı.Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde, Ege ve Akdeniz'de Türkiye aleyhinde tavır takınan Atina yönetimini sert ifadelerle uyardı.'Bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz' diyen Erdoğan'ın verdiği mesajlar, Yunanistan'da yankılandı.Euronews'in Yunanca servisi, 'Erdoğan'dan Yunanistan'a yeni tehdit' başlığına yer verdi.Haberde, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a bir kez daha sözlü tepki gösterdi: 'Bir gece ansızın gelebiliriz'.' ifadesi kullanıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da komuta kademesine tepkisi nedeniyle eleştirdiği belirtilen Erdoğan'ın şu sözleri aktarıldı:'Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan'a, Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?''News247' adlı internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aynı ifadeleri kullandığını yazdı.Erdoğan'ın bu sözlerinin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki açıklamarından sonra geldiğine dikkat çekildi.Tansiyonu yükselten tarafın Ankara olduğuna dair algı oluşturmaya çalışan Kathimerini, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha ülkemizi tehdit etti. Türkiye'nin savunma sanayisine atıfta bulundu ve Yunanistan'ın bundan korktuğunu söyledi.' diye yazdı.Erdoğan'ın, ilk önce Rize'den test atışının gerçekleştirildiği Tayfun füzesinden bahsederken, 'Şu anda İzmir'de testler yapılıyor ve oradan füze atılmasından korkuyorlar. Ben de onlara 'Uslu durduğunuz sürece sizinle işimiz yok. Tek yapmanız gereken bu' diyorum.' dediği belirtildi.Öte yandan 'Sigmalive' internet sitesi de Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına yer verdi.'Bir gece ansızın gelebiliriz' ifadesiyle Atina'nın yeniden tehdit edildiği kaydedildi.