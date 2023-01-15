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Beyaz Gazete
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Yunanistan, Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tayfun füzesinden bahsetmesi ve Yunan hükümetine uyarıları geniş yankı uyandırdı.

Yunanistan, Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını konuşuyor
Ekleme: 15.01.2023 - 15:28 Güncelleme: 15.01.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan, Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde, Ege ve Akdeniz'de Türkiye aleyhinde tavır takınan Atina yönetimini sert ifadelerle uyardı.

'Bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz' diyen Erdoğan'ın verdiği mesajlar, Yunanistan'da yankılandı.

Euronews Yunanca: Erdoğan'dan yeni tehdit
Euronews'in Yunanca servisi, 'Erdoğan'dan Yunanistan'a yeni tehdit' başlığına yer verdi.

Haberde, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a bir kez daha sözlü tepki gösterdi: 'Bir gece ansızın gelebiliriz'.' ifadesi kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'na komuta kademesi eleştirisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da komuta kademesine tepkisi nedeniyle eleştirdiği belirtilen Erdoğan'ın şu sözleri aktarıldı:

'Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan'a, Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?'

'Erdoğan ısrarlı: Bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz'
'News247' adlı internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aynı ifadeleri kullandığını yazdı.

Erdoğan'ın bu sözlerinin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki açıklamarından sonra geldiğine dikkat çekildi.

Kathimerini: Erdoğan, bizi tehdit ediyor
Tansiyonu yükselten tarafın Ankara olduğuna dair algı oluşturmaya çalışan Kathimerini, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha ülkemizi tehdit etti. Türkiye'nin savunma sanayisine atıfta bulundu ve Yunanistan'ın bundan korktuğunu söyledi.' diye yazdı.

'İzmir'den füze atılmasından korkuyorlar'
Erdoğan'ın, ilk önce Rize'den test atışının gerçekleştirildiği Tayfun füzesinden bahsederken, 'Şu anda İzmir'de testler yapılıyor ve oradan füze atılmasından korkuyorlar. Ben de onlara 'Uslu durduğunuz sürece sizinle işimiz yok. Tek yapmanız gereken bu' diyorum.' dediği belirtildi.

Öte yandan 'Sigmalive' internet sitesi de Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına yer verdi.

'Bir gece ansızın gelebiliriz' ifadesiyle Atina'nın yeniden tehdit edildiği kaydedildi.
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