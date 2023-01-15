Orta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyor

Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında başvurular yarın başlayacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. Azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor.Orta gelirliyi konut sahibi yapacak 'Yeni Evim' kampanyası heyecanla karşılandı. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme imkanı sunulacak, 81 ilde geçerli olacak.İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Bu kampanyada kura çekilmeyecek, kapsamda sıfır evler olacak. Yapımı devam edenler ve yeni başlayacak projeler de dahil edilecek.'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:Sıfır konutlar olacakKişinin üzerinde konut olmayacak1 yıl ikamet şartı bulunuyorSon bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacakPeşinat yüzde 10Ev 5 yıl satılamayacak15 yıl vade olacakTaksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecekKonut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar krediSüreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecekİlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacakOrta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyorAzami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.KİMLER BAŞVURABİLİR?18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa ya da son 1 yılda konut satışı gerçekleştirmiş kişiler projeye dahil olamayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek.KONUT SATIŞLARIÖlüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI İÇİN BELİRLENENEN 3 BÖLGEProgram kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.İKAMET ŞARTI1. bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerde konut almak isteyen vatandaşlarda son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. bölgedeki illerde ise ikamet şartı aranmayacak.KREDİ TAHSİS SÜRECİKonut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlerini denetleyip kredi tahsis edecek.Orta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyorFİNANSMAN TUTARLARIBankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL olacak.