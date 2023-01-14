Jandarmadan yasadışı bahis ve kumar denetimi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yasa dışı bahis, kumar ve oyun makinelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 52 ekip ve 171 personelin katılımıyla 18: 00 ile 21: 00 saatleri arasında "Yasa Dışı Bahis", 21: 00-24: 00 saatleri arasında "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulamaları düzenlendi. Uygulamalarda 3 bin 301 kişi sorgulanmış, 261 umuma açık işyeri kontrol edildi. Sorgulamalar sonucunda Türk vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama suçundan aranan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.