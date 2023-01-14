Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji'den 'kar' alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Yağışların; Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKIRKLARELİ 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurluKOCAELİ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluDENİZLİ 3°C, 11°CÖğle saatlerinde yağmurluİZMİR 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 1°C, 11°CÖğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.ADANA 5°C, 16°CParçalı bulutluANTALYA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezinde kuvvetli, batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ISPARTA 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluMERSİN 9°C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyorANKARA 0°C, 9°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluKAYSERİ -2°C, 7°CParçalı ve az bulutluKONYA 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyorBOLU 4°C, 11°CÇok bulutluKASTAMONU 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 9°C, 14°CParçalı bulutluZONGULDAK 7°C, 11°CÇok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA -1°C, 9°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 9°C, 17°CParçalı ve az bulutluTOKAT -1°C, 9°CParçalı ve az bulutluTRABZON 6°C, 13°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AĞRI -11°C, 0°CAz bulutluERZURUM -11°C, -2°CAz bulutluMALATYA -3°C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN -8°C, 2°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR -4°C, 8°CAz bulutluGAZİANTEP -1°C, 9°CParçalı ve az bulutluSİİRT 2°C, 8°CAz bulutluŞANLIURFA 3°C, 11°CAz bulutlu