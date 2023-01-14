  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji'den 'kar' alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde hafta sonu havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilirken, bazı kentlere sağanak ve kar uyarısında bulunuldu. İşte detaylar...

Ekleme: 14.01.2023 - 09:36 Güncelleme: 14.01.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji'den 'kar' alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

YOĞUN KAR BEKLENİYOR
Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 3°C, 11°C

Öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 1°C, 11°C

Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezinde kuvvetli, batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MERSİN 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor

ANKARA 0°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor

BOLU 4°C, 11°C

Çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 9°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 13°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AĞRI -11°C, 0°C

Az bulutlu

ERZURUM -11°C, -2°C

Az bulutlu

MALATYA -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 2°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 8°C

Az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 2°C, 8°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 11°C

Az bulutlu
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu