ABD’de kasırga felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Alabama eyaleti Valisi Kay Ivey, ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan kasırga nedeniyle eyalette en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülkenin batı yakasındaki California'da şiddetli yağışlar ve sel baskınları devam ederken Alabama dahil, güney eyaletlerde etkili olan kasırga ağır hasara yol açtı.Vali Ivey, sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımda, 'Eyaletimizi kasıp kavuran fırtınalarda 6 Alabamalının hayatını kaybettiğini öğrendiğim için üzgünüm.' ifadesini kullandı.Dualarının, hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte olduğunu belirten Ivey, eyaletin yıkıcı hava koşullarına aşina olduğunu, bunu atlatacaklarını kaydetti. Vali Ivey, fırtınalardan en fazla etkilenen bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan etti. Şiddetli yağmur ve rüzgarlar, Georgia, Mississippi ve Alabama'da evlere ciddi zarar verirken on binlerce insanı elektriksiz bıraktı.