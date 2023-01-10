Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı, tutuklandı.
Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 689 uyuşturucu hap, 147 gram metamfetamin, 173 gram esrar, 2 tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 240 TL ele geçirildi; 20 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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