  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,14 - 20,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fahrettin Altun, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

İletişim Başkanı Altun, basın mensuplarına çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi birçok alanda katkı vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "Gazetecilik saygın bir meslektir" dedi.

Ekleme: 10.01.2023 - 16:22 Güncelleme: 10.01.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Altun, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Doğrulukla, saygınlıkla ve hakikatle mesleğini ifa eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Altun, kamuoyunun ülke ve dünya gündemiyle ilgili gerçek bilgilere erişiminde önemli aktörlerden birinin de medya sektörü ve basın mensupları olduğunu belirtti.

"Gazeteciler hayati bir fonksiyon icra etmektedir"
Altun, "Haber alma hakkının sağlıklı ve güvenilir şekilde karşılanmasının demokrasiyi güçlendiren bir boyutu da bulunmaktadır. Hakikatin temsilcisi olan gazeteciler de bu doğrultuda hayati bir fonksiyon icra etmektedir. Dolayısıyla mesleki ilkeler, demokratik değerler ve hukuki haklar gözetilerek yapılan gazetecilik hiç kuşkusuz saygın bir meslektir." değerlendirmesini yaptı.

"En büyük sorumluluk gazetecilere düşmektedir"
Son yıllarda Türkiye'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin tahkim edilmesi için atılan adımların, basın ve ifade hürriyetinin en geniş şekilde hissedildiği bir medya ikliminin oluşmasına da imkan sağladığını bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Elbette bu imkanın terör propagandası ve dezenformasyon gibi kötücül amaçlar için kullanılmasına hiçbir ülkenin müsaade etmeyeceği açıktır. Mesleğin istismar edilmemesi ve itibarının korunması noktasında en büyük sorumluluk yine hakikat çizgisinden ayrılmayan gazetecilere düşmektedir.

"Etkin bir medya ortamının oluşmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği üzere 'Türkiye Yüzyılı iletişimin de yüzyılı olacaktır.' İletişimin en önemli unsurları arasında yer alan basın mensuplarımızın ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri milletimize ve uluslararası kamuoyuna gerçekçi ve sağlıklı bir perspektifle anlatmaya devam edeceklerine inanıyorum.

Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sektörel yeniliklerin desteklenmesi gibi birçok adımla etkin bir medya ortamının oluşmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğrulukla, saygınlıkla ve hakikatle görev ifa eden kıymetli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Mesleğin güvenini, itibarını ve niteliğini artıran gazetecilere şükranlarımı sunuyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Çin'de Türkiye şaşkınlığı: Benzerlerinin çok üzerinde
Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya 'Yönetim' göndermesi: 6 kaptan bir gemiyi batırır
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
T24'ün 'MİT'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çukurambar cinayeti raporu' iddiasına yalanlama
Bakan Kurum'dan TOKİ ödemeleri ile ilgili açıklama: Artış oranında yüzde 50 indirim yaptık
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek: Asla kabul etmiyoruz
Toplu ulaşım ücretleri İstanbul'da 3’e katlandı! İBB zam şampiyonu oldu
İsmail Saymaz'dan altılı masaya adaylık eleştirisi: Yedi Kocalı Hürmüz
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Bakan Bilgin açıkladı! Geçici işçiye kadro
Murat Kurum: Konut fırsatçılarına yönelik komisyon kuruyoruz
Bakan Koca'dan sahte ilaç çıkışı: Bir kutu dahi girişi olmadı
CHP'den AK Parti'nin anayasa ziyareti randevusuna ret
Bakan Nebati’den fırsatçılara uyarı: Yanlış yapana gereğini yaparız
Memleket Partisi CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı yolladı: Ortakları izin verirse asarlar
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecek isim aranıyor
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
TBMM'nin en genç milletvekiline taciz: Korkuyorum!
Alman medyası, Türkiye'nin savunma sanayii adımlarını övdü
ABD bu skandalla sarsıldı! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı! Beyaz Saray sessizliğini bozdu...
Kar ve yağmur yurda giriş yaptı, beş gün boyunca sürecek!

Kar ve yağmur yurda giriş yaptı, beş gün boyunca sürecek!

Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Twitter'a üç yeni özellik geliyor!

Twitter'a üç yeni özellik geliyor!

Dünyanın en eski hastanesi: Çok az sayıda var bir tanesi de Türkiye'de

Dünyanın en eski hastanesi: Çok az sayıda var bir tanesi de Türkiye'de

Tarihi bölgede çarpıcı manzara: Görüntüler Türkiye'de çekildi gören herkes telefonlarına sarıldı

Tarihi bölgede çarpıcı manzara: Görüntüler Türkiye'de çekildi gören herkes telefonlarına sarıldı

O ilimizi yine heyecan sardı: Su ararken petrol buldu!

O ilimizi yine heyecan sardı: Su ararken petrol buldu!