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IMF Başkanı uyardı: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.

IMF Başkanı uyardı: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak
Ekleme: 1.01.2023 - 21:26 Güncelleme: 1.01.2023 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
IMF Başkanı uyardı: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva CBS televizyonuna verdiği röportajda, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IMF'nin 2023'te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, 'Dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak.' yanıtını verdi.
Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

ABD'nin en dayanıklısı olduğuna işaret eden Georgieva, ülkede iş gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü, ABD ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini ancak bunun ABD Merkez Bankasını (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlattı.

'AB'nin yarısı resesyona girecek'

Georgieva, AB'nin ise Ukrayna'daki savaştan çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek bu yıl AB ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünü paylaştı.

Bu yılın Çin ekonomisi için de zor olacağını kaydeden Georgieva, 'Çin bu yıl daha da yavaşlayacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında ise yüksek faiz oranları ve doların değer kazanması nedeniyle tablonun daha da 'vahim' olduğunu aktardı.

IMF Başkanı Georgieva, 'Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

Georgieva, kısa vadede Çin'de artan Kovid-19 vakalarının ise dünya ekonomisi için kötü haber olduğunu belirtti.
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