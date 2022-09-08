Şirin Payzın'dan 6'lı masaya tepki

Türkiye, 2023 seçimlerinin arifesinde...Seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, HDP masada olacak mı?' tartışmalarının yanı sıra liderler arasındaki kavgalar, ittifak kurulur kurulmaz krize yol açtı.Yaşanan gelişmeler sonrası muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın, bu duruma sert tepki gösterdi.HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ile 6'lı masa ve HDP arasındaki kavgaları değerlendiren Payzın, muhalefetin ülkedeki sorunlar için bir çözüm üretmediğinden yakındı.Muhalefetin saçma sapan konularlarla ülke gündemini meşgul etmemesini dile getiren Payzın, liderlere seslenerek şu ifadeleri kullandı;'Mesela 6'lı masanın temsilcileri de böyle üst cümleler kuruyorlar. 'Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde, hepimizin demokrasi konusunda..' Bunlar emin olun sokaktaki insana hiçbir şey söylemiyor.Şunu bekliyorlar; arkadaş 6'lı masa mısın.. Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin? Bunlara bakıyor.Millet şunu anlayamıyor.. Ya bunlar 6'lı masa konuşuyorlar. Somut hiçbir şey çıkmıyor. Mesele bu. 6'lı masa insanların kafasında ne olup bittiğini netleştirememiş durumda.'