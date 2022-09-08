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Şirin Payzın'dan 6'lı masaya tepki

6'lı masanın toplantılarında ülke için çözüm üretilmediğini belirten Şirin Payzın, liderlere de seslenip sert eleştirilerde bulundu.

Şirin Payzın'dan 6'lı masaya tepki
Ekleme: 8.09.2022 - 12:18 Güncelleme: 8.09.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Şirin Payzın'dan 6'lı masaya tepki
Türkiye, 2023 seçimlerinin arifesinde...

Seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, HDP masada olacak mı?' tartışmalarının yanı sıra liderler arasındaki kavgalar, ittifak kurulur kurulmaz krize yol açtı.

Yaşanan gelişmeler sonrası muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın, bu duruma sert tepki gösterdi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ile 6'lı masa ve HDP arasındaki kavgaları değerlendiren Payzın, muhalefetin ülkedeki sorunlar için bir çözüm üretmediğinden yakındı.

Muhalefetin saçma sapan konularlarla ülke gündemini meşgul etmemesini dile getiren Payzın, liderlere seslenerek şu ifadeleri kullandı;

'Bunlar emin olun sokaktaki insana bir şey söylemiyor'
'Mesela 6'lı masanın temsilcileri de böyle üst cümleler kuruyorlar. 'Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde, hepimizin demokrasi konusunda..' Bunlar emin olun sokaktaki insana hiçbir şey söylemiyor.

'Bırakın saçma sapan konuları'
Şunu bekliyorlar; arkadaş 6'lı masa mısın.. Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin? Bunlara bakıyor.

'Somut hiçbir şey çıkaramıyorlar'
Millet şunu anlayamıyor.. Ya bunlar 6'lı masa konuşuyorlar. Somut hiçbir şey çıkmıyor. Mesele bu. 6'lı masa insanların kafasında ne olup bittiğini netleştirememiş durumda.'
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