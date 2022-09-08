Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...

AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu orman yangınına müdahale çalışmalarının, Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.Açıklamada, 'Yangından etkilenen 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Tedbir amacıyla 110 konut tahliye ediliyor. 460 kişilik barınma tesisi planlanmıştır. 400 kişilik sıcak yemek bölgeye sevk edilmiştir.' bilgisi verildi.Çalışmalara 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 15 TOMA ve 712 personelin katıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.İki ayrı noktada görünen alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için halen sahada 81 arazöz, itfaiye, jandarma, polis, AFAD olmak üzere 524 personelin görev aldığı belirtildi.13 saatin geride kaldığı yangının söndürülmesi için Mersin dışında Adana, Antalya, Aksaray, Konya ve Karaman'dan destek geldiği kaydedildi.Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.