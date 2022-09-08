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Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınından etkilenen 6 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve tedbir amacıyla 110 konutun tahliye edildiğini bildirdi.

Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...
Ekleme: 8.09.2022 - 00:24 Güncelleme: 8.09.2022 - 00:38 / Editör: Ozge Selin
Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...
AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu orman yangınına müdahale çalışmalarının, Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...

Açıklamada, 'Yangından etkilenen 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Tedbir amacıyla 110 konut tahliye ediliyor. 460 kişilik barınma tesisi planlanmıştır. 400 kişilik sıcak yemek bölgeye sevk edilmiştir.' bilgisi verildi.

Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...

Çalışmalara 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 15 TOMA ve 712 personelin katıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...

İki ayrı noktada görünen alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için halen sahada 81 arazöz, itfaiye, jandarma, polis, AFAD olmak üzere 524 personelin görev aldığı belirtildi.

Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...

13 saatin geride kaldığı yangının söndürülmesi için Mersin dışında Adana, Antalya, Aksaray, Konya ve Karaman'dan destek geldiği kaydedildi.

Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...
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