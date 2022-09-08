Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında ziyaret eden Akşener, zabıta tören mangası eşliğinde karşılandı.Karşılamada Akşener için yapılan hazırlık dikkat çekti.İki isim, serilen kırmızı halının üzerinde yürüyerek İBB binasına giriş yaptı.Akşener ve İmamoğlu, daha sonra baş başa görüştü.Öte yandan bu ziyaret, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başkan seçilmesinin ardından ilk ziyareti oldu.