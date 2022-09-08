Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.Saraydan yapılan açıklamada, 'Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor' denildi.Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışmanlarıyla planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.