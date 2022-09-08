Kılıçdaroğlu isim vermeden Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü! 'Biz daha ölmedik'

Adaylık konusunda altılı masaya ismini dayatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalif kesimden destek görmedikçe küplere biniyor. Son olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşe yazısında, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmadığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise isim vermeden Altaylı'ya sert sözlerle yüklendi. Köşelerden kendisine ders verilmeye kalkışıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

Altılı masa cephesinde adaylık krizi tırmanarak büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aday olacağım' baskısı kendi kesiminin büyük çoğunluğu tarafından destek görmüyor hatta tepkiyle karşılanıyor.Son olarak Fatih Altaylı bugün yazdığı köşe yazısında, 'Kemal Bey, CHP içindeki bir grubun adayı olabilir. Peki halk ister mi!' ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmayacağını belirtti.'CHP KİTLESİ BİLE KILIÇDAROĞLU'NU TAM SİNDİREMEMİŞKEN...'Altaylı, 'Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder' ifadelerini kullandı.KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİAltaylı'nın yazısı muhalif kesimde büyük ses getirdi. Öyleki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tepkisiz kalamadı. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda Fatih Altaylı'nın ismini kullanmadan adeta ateş püskürdü.'ONLARI GAYET İYİ BİLİYORUZKılıçdaroğlu, köşelerden kendisine ders verilmeye kalkışıldığını belirterek, 'Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz' dedi.'MUHALİF YAZAR OLDULAR'Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde:'Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.'KÖŞELERİNDE DERS VERMEYE KALKIYORLAR'Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.'ATEŞ OLSALAR CÜRMÜ KADAR YER YAKARLAR'Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, 'Alo Holdinglerin' medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline.'DAHA ÖNCE DE SONER YALÇIN'I HEDEF ALMIŞTICHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışının zirveye çıktığı dönemde bomba bir çıkış yapmış ve İmamoğlu'na yakın muhalif gazeteci Soner Yalçın'a tepki göstermişti.