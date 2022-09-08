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Beyaz Gazete
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İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

İstanbul'da 8 Eylül Perşembe ile 10 Eylül Cumartesi günleri arasında 24 ilçede farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), elektrik kesintisinin hangi ilçe, mahalle, sokak ve hangi saatlerde yapılacağını açıkladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...

Ekleme: 8.09.2022 - 10:19 Güncelleme: 8.09.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi
8 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna İstanbullu vatandaşlar yanıt arıyor. BEDAŞ İstanbul'un birçok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bunun üzerine İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler? sorusu gündeme geldi. İşte Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi, Zeytinburnu 8 Eylül 2022 BEDAŞ elektrik kesintisi...

ARNAVUTKÖY

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi




AVCILAR

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

BAĞCILAR 
İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

BAHÇELİEVLER
İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

BAKIRKÖY

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

BAYRAMPAŞA
İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi
İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi
BEYLİKDÜZÜ
İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

BEŞİKTAŞ

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

BEYOĞLU
İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

BÜYÜKÇEKMECE

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

ÇATALCA

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

ESENYURT

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

ESENLER

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

FATİH

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

GÜNGÖREN

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

KÜÇÜKÇEKMECE

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

SARIYER

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

ŞİŞLİ

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Detaylı bilgi için BEDAŞ'ın internet sitesini kontrol edebilirsiniz.
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