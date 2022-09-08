İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi
İstanbul'da 8 Eylül Perşembe ile 10 Eylül Cumartesi günleri arasında 24 ilçede farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), elektrik kesintisinin hangi ilçe, mahalle, sokak ve hangi saatlerde yapılacağını açıkladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...
8 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna İstanbullu vatandaşlar yanıt arıyor. BEDAŞ İstanbul'un birçok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bunun üzerine İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler? sorusu gündeme geldi. İşte Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi, Zeytinburnu 8 Eylül 2022 BEDAŞ elektrik kesintisi...
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAYRAMPAŞA
BEYLİKDÜZÜ
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
ESENLER
FATİH
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SARIYER
ŞİŞLİ
Detaylı bilgi için BEDAŞ'ın internet sitesini kontrol edebilirsiniz.