Fransa'nın terörle kirli işbirliği: Paris saldırısını yöneten DEAŞ'lı teröristi Lafarge'a CEO yaptılar

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği gerekçesiyle 'insanlığa karşı suça ortak olmakla' suçlanan Fransız şirketi Lafarge'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 'Fabrika' belgeselinin yönetmeni Abdulkadir Karakelle, 'DEAŞ'lı elebaşı Ebu Lokman, Fransız istihbaratının paralı adamı. Belgesi var. Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasının paralel yönetim kurulu içinde' dedi.PKK/YPG'ye ait terör tünellerini inşa ettiği belirlenen Fransız çimento devi Lafarge'ın ayrıca Fransa hükümetinin bilgisi dahilinde para aktardığı terör örgütü DEAŞ'ın 132 kişinin öldüğü Paris saldırıları sorumlusu Ebu Lokman ile Suriye'deki fabrikanın açılmasında bir danışman gibi birlikte çalıştığı tespit edildi.TRT World tarafından 2 yıl boyunca yarım milyon belgenin incelenmesiyle hazırlanan belgeselin yönetici prodüktörü ve yönetmeni Karakelle, Suriye'deki çimento fabrikası DEAŞ'ın eline geçtiği dönem fabrikayla ilgili toplantılara Paris saldırılarını yöneten DEAŞ'lı elebaşının da katıldığını söyledi.İşin içinde devlet görevlileri ve siyasetçiler olduğu için konunun Fransız medyasında doğru düzgün hiçbir zaman ele alınamadığı kaydedildi.'Fransa açısından infiale sebep olacak' diye nitelendirdiği olayla ilgili Karakelle 'Avrupa'daki en büyük terör saldırılarından olan Bataclan saldırılarını (2015) yaptıran, yöneten DEAŞ'ın sözde Rakka ve dış istihbarat ile dış operasyonlar sorumlusu Ebu Lokman, Lafarge ve Fransız istihbaratının paralı adamı. Belgesi var, Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasının paralel yönetim kurulu içinde. Toplantılara Lafarge ve Fransız istihbaratı yetkilileri de katıldı' diye konuştu.Dava Fransız devleti tarafından değil, DEAŞ'ın geleceği belli olmasına rağmen fabrikadaki Suriyeli işçileri tahliye etmeyip esir düşmelerine, hatta öldürülmelerine neden olan Lafarge'ın mağdur ettiği aileler tarafından açıldı. Davanın hakimi 4 kere değişti. Kimse bu konuya dokunmak istemiyor. Bu adli yılda duruşmaları takip edeceğiz.Karakelle, Lafarge'ın Suriye'deki terör örgütleriyle ilişkilerine göz yuman devlet görevlilerinin bugün benzeri ya da daha üst pozisyonlarda görevlerini sürdürdüğünü de söyledi.Lafarge burada yaptırım altındaki insanlarla iş birliği yapıyor. Yaptırım uygulanan bir yerle iş yaptığınızda bankalar size de yaptırım uygular. Ama Lafarge'ın Suriye'deki fabrikası için aldığı yüzlerce milyon dolarlık krediler var. Lafarge'ın Suriye'deki fabrikası için Fransız yatırım ajansından aldığı yüzlerce milyon dolarlık krediler var.Dönemin Ekonomi Bakanı Macron'a bağlı çalışan bu yatırım ajansı fabrikanın AB, ABD ve BM yaptırımlarını deldiğini ve DEAŞ ile iş birliği içinde hareket ettiğini bilmesine rağmen kredilere onay verdi ya da kredilerin yeniden yapılandırılmasının yolunu açtı. Bir nevi DEAŞ'a aktarılan fonların onayı Macron'dan geçti diyebiliriz.Türkiye Suriye'de PKK'ya yönelik beşinci harekata hazırlanırken, terör örgütü işgal altında tuttuğu bazı bölgelerde rejim askerlerinin konuşlanmasına izin veriyor. Bu kapsamda Esed rejimine bağlı güçler, Halep'e bağlı Çelebiye kasabası yakınlarında ABD askerleri tarafından üs olarak kullanılan Lafarge fabrikası yakınlarına yerleşti.400'e yakın rejim askeri, tanklar, obüsler, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla tesisin 3 kilometre doğusunda birkaç noktada konuşlandı. Tesiste ise halihazırda 60 civarında Amerikan askeri, koalisyon güçlerine ait zırhlı araçlar ve ağır silahlar bulunuyor.