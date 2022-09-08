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CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek anlattı! 'HDP'ye fırsat verelim itmeyelim'

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimsek TVNET canlı yayınında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasını değerlendirdi. Tekin'in sözlerinin kendisini bağlayacağını belirten Şimşek, "HDP'li bir ismin bakan olmasını nasıl karşılarsınız?" sorusuna "Bunlar silahtan külahtan kurtulsunlar Türkiye partisi olsunlar. Bu insanlara bu fırsatları verelim, itmeyelim." şeklinde yanıt verdi.

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek anlattı! 'HDP'ye fırsat verelim itmeyelim'
Ekleme: 8.09.2022 - 00:55 Güncelleme: 8.09.2022 - 00:59 / Editör: Ozge Selin
CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek anlattı! 'HDP'ye fırsat verelim itmeyelim'
CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimsek, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözüyle ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, 'Ben partinin üyesiyim bir görevim yok. Bunlar benim düşüncelerimdir. Öncelikle bunun altını çizeyim. Biz bir şeye yanlış bakıyoruz. Şu; bunu iki boyutuyla değerlendirmek lazım. Gürsel benim değer verdiğim bir kardeşim. Gürsel milletvekili ama partide bir görevi yok. Gürsel'e sorulan soruya 'Olabilir, neden olmasın' diyor. ' ifadelerini kullandı.

'HDP'YE İLLEGAL PARTİ DİYEBİLİR MİYİZ?'

HDP'nin seçime girdiğini, milletvekillerinin bulunduğunu ve resmi bir siyasal parti olduğunu söyleyen Şimşek, 'Şu an AYM'de kapatma davası var. Fakat henüz iddianame yazıldı ve HDP tarafı savunmasını verdi. Neden uzatıldı bilmiyorum. HDP'ye kapatma davası açıldı diye illegal bir parti diyebilir miyiz? Daha ortada bir şey yok. Bu ülkede 6-7 milyon oy almış HDP'yi, oy vermiş vatandaşları yok mu sayacağız?' diye konuştu.

'SUÇTA ŞAHSİLİK VARDIR'

Siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduğunu belirten Şimşek, 'Siyasi partilerde teröre bulaşmış veya yüz kızartıcı suçta bulunmuş kişiye kurumdan ayrı ne yaparsan yaparsın. Çünkü suçta şahsilik vardır.' dedi.

Gürsel Tekin'in sözlerinin onu bağlayacağını ifade eden Şimşek, 'Siz HDP'li bir ismin bakan olmasını nasıl karşılarsınız?' sorusuna şöyle yanıt verdi

'Bu sert soru değil, tuzak soru. Bu ülkede o zaman resmi olarak HDP'yi seçime sokmayacaksınız. Bugün Demirtaş diyor ki evet 'PKK'yla muhatap Öcalan'dır. biz Kürt meselesiyle muhatabız'

Ben de diyorum ki; bunlar silahtan külahtan kurtulsunlar Türkiye partisi olsunlar. Bu insanlara bu fırsatları verelim, itmeyelim. '

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