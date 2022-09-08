Başkan Erdoğan Hırvatistan'da! Kritik görüşmede masada hangi konular var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkelerine ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan, bugün programını Hırvatistan'da sürdürüyor. Erdoğan'ı, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile başladığı Balkanlar programını Sırbistan ziyareti ile sürdürdü. Erdoğan, iki ülke ile birçok anlaşma imzaladı, kritik görüşmeler ve açıklamalar yaptı.
MASADA İKİLİ MESELELER, BÖLGESEL KONULAR VE YAPILACAK ANLAŞMALAR VAR
Başkan Erdoğan, Balkanlar porgramına bugün de Hırvatistan ziyareti ile devam ediyor. Erdoğan'ı, Hırvat mevkidaşı Milanoviç resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Milanoviç ikili, bölgesel ve küresel konuları ele alacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için de anlaşmalar imzalanması bekleniyor.
İKİ LİDER AÇIKLAMA YAPACAK
Başkan Erdoğan ile Milanoviç'in yanı sıra heyetler arası görüşme de gerçekleşmesi bekleniyor. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası Başkan Erdoğan ve Hırvat mevkidaşı kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek. İki lider soruları da yanıtlayacak.