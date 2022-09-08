Başkan Erdoğan Hırvatistan'da! Kritik görüşmede masada hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile başladığı Balkanlar programını Sırbistan ziyareti ile sürdürdü. Erdoğan, iki ülke ile birçok anlaşma imzaladı, kritik görüşmeler ve açıklamalar yaptı.Başkan Erdoğan, Balkanlar porgramına bugün de Hırvatistan ziyareti ile devam ediyor. Erdoğan'ı, Hırvat mevkidaşı Milanoviç resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Milanoviç ikili, bölgesel ve küresel konuları ele alacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için de anlaşmalar imzalanması bekleniyor.Başkan Erdoğan ile Milanoviç'in yanı sıra heyetler arası görüşme de gerçekleşmesi bekleniyor. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası Başkan Erdoğan ve Hırvat mevkidaşı kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek. İki lider soruları da yanıtlayacak.