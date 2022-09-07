Sinop'ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde çıkan yangında beş ev ile bir ambar kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün sabah saatlerinde Saraydüzü'ne bağlı Asarcık köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Ahmet Coşkun'a ait bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, diğer 4 ev ile bir ambara sıçradı. İhbar üzerine köye Sinop Belediyesi, Boyabat Belediyesi ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 5 ev ile ambar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.