ByLock kurucusu David Keynes davasında karar

David Keynes, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibiydi. ABD vatandaşlığına geçip Alpaslan Demir olan adını değiştiren David Keynes, Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmak istediğini bildirmişti. 9 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na gelip teslim olan Keynes, 3 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Keynes'in İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya David Keynes avukatı ile birlikte katıldı.David Keynes son savunmasında, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Beraatımı talep ediyorum. Aksi halde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum'' dedi. Savcı esas hakkındaki mütalaasını ''Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan "7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsini ve etkin pişmanlıktan yararlanılmasını talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık David Keynes'ın Amerika'dan kendiliğinden gönüllü olarak geldiği gerekçesiyle etkin pişmanlıktan yararlanarak ceza verilmesine gerek olmadığı ve 1 yıl denetimli serbestlik hükümlerin uygulanmasına kararını verdi.Hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilen David Keynes duruşma sonrası avukatlarına teşekkür ederek karar dolayısıyla mutlu olduğunu ifade etti. "Amerika'ya dönecek misiniz" sorusuna ise 2 hafta içinde döneceğini belirtti.